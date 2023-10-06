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Güncel
AA 06.10.2023 16:41

Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde avda arkadaşını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Cebiş köyünde domuz avına birlikte gittiği arkadaşı İbrahim Coşar'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren B.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Burdur Adliyesine sevk edilen B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeltikçi ilçesinde 4 Ekim'de domuz avında B.K'nın tüfekle ateş ederek vurduğu arkadaşı İbrahim Coşar hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan B.K. domuz sürüsünü bekledikleri sırada ses duyduğu tarafa ateş ettiğini, kontrol etmeye gittiğinde kazara arkadaşını vurduğunu görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını söylediği öğrenilmişti.

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