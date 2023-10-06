Ürettikleri temizlik malzemeleriyle Iğdır Üniversitesinin ihtiyacını karşılıyorlar

Yükseköğretim Kurulu tarafından 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler' alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı eteklerinde yetişen yabani bitkilerinden kuşburnu, kekik, adaçayı, civan perçemi, sığır kuyruğu, yaban nanesinin yanı sıra Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetiştirilen gül ve lavantalar, Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan işlemlerle temizlik malzemelerine dönüştürülüyor.

Dezenfektan ürünlerini geçen yıl piyasaya sunan üniversitede, bu sene de sıvı sabun, lavabo ve banyo, yüzey ve cam temizleyici ile ultra çamaşır suyu üretimi gerçekleştirildi.

Burada üretilen ürünlerle kendi ihtiyaçlarını karşılayan üniversite, internet adresinden temizlik ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.





Üniversite ayrıca seri üretime geçerek, hem kent halkına piyasanın yarı fiyatına satış hem de firmalara toplu ürün satışı yapmayı planlıyor.

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, Iğdır yöresinde ve Ağrı Dağı çevresinde yetişen yabani bitkilerin yanında üniversitenin ürettiği gül ve lavantadan el sabunu ile temizlik malzemeleri üreterek piyasaya sunduklarını söyledi.

"Şu anda bu ürünlerden seri üretim geçerek pazara sunacağız"

Üniversite olarak merkezde birçok proje geliştiklerini anlatan Karadağ, "Gerçekleştirdiğimiz projelerden biri de endüstriyel ve temizlik ürünleridir. Topladığımız ve ürettiğimiz bitki ekstrakt (bitki özü) ve uçucu bileşenlerinden temizlik malzemeleri üretmeye başladık. Üniversitemizin kozmetik ürünleri üretim atölyesinde geliştirdiğimiz ve ilk etapta üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak yüzey temizleyici, sıvı sabun, cam temizleyici, lavabo ve banyo temizleyicisini ürettik. Şu anda bu ürünlerden seri üretime geçerek pazara sunacağız. Iğdırlılara piyasada satılan ürünlerin neredeyse yarı fiyatına satışını yapmayı planlıyoruz." dedi.



"Ağrı Dağı tıbbi ve aromatik bitki konusunda zengin bir floraya sahip"

Amaçlarının, kendi kendine yeten üniversite modelini bir tık daha ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Rektörümüzün desteğiyle 4 yıldır farklı projelerle çalışmalar yürütüyoruz. Bu yöreden yetişen bitkilere katma değer katarak çeşitli kozmetik ürünler ürettik, şimdi ise temizlik malzemeleri üretiyoruz. Burada üretilen ürünlerle Iğdırlının bu alanda talebeni karşılamak istiyoruz. Ağrı Dağı tıbbi ve aromatik bitki konusunda zengin bir floraya sahiptir. Buna özellikle dikkat çekmek istediğim. Biz de bu zengin florayı değerlendirmek istiyoruz ve bir çok ürün geliştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz."