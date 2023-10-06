Silajlık mısır hasadı sürüyor

Düzce’de birinci ürün olarak ekilen mısırların hasadı tamamlanırken tek yıllık yem bitkilerinden ve tahıllardan sonra ikinci ürün olarak da ekilen silajlık mısırların hasadı devam ediyor.



Merkez Otluoğlu köyünde silajlık mısır hasadına katılan Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, “Düzce'nin iklimi mısır üretimi için çok uygun, birinci üründen sonra ikinci ürün olarak da ekilebilmektedir. Dekara 5-8 ton arasında ürün alınabilen yaklaşık 50 bin dekar alandan 250-300 bin ton arasında silajlık mısır rekoltesi bekliyoruz. Bu sene temmuz ayında meydana gelen selden dolayı mısır alanlarımızda yüzde 15 verim kaybı meydana geldi, ancak üreticimiz tamamen zarar gören alanlarda selden sonra tekrar ekim yaparak bu açığı kapattı" dedi.



Devletin daima çiftçinin yanında olduklarını söyleyen Esra Uzun üretim alanında operatör eşliğindeki biçerdövere binerek silajlık mısır hasadına katıldı.