Amasya’da çiftçilere yağlık kanola tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibeyle sağladığı destekle alınan tohumlar Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile diğer yetkililerin de katıldığı programda çiftçilere teslim edildi.



Mutfaklarda bitkisel yağ olarak tüketildiği gibi biyoyakıt olarak da kullanılan kanolanın üretiminin yaygınlaştırılmasına çalışıldığını belirten Vali Doruk, “Bu projeyle nadas alanlarının doğru uygulamayla tarımsal üretime kazandırılması, üreticilerimizin gelirinin artırılması, alternatif yağlı tohumlu bitki yetiştiriciliğinin ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.