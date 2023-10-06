Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.10.2023 15:55

Amasya’da çiftçilere yağlık kanola tohumu dağıtıldı

Amasya’da kuru tarım alanlarında yağlık kanola ekiminin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere 2 milyon TL bedelinde 500 ünite yağlık kanola tohumu dağıtıldı.

Amasya’da çiftçilere yağlık kanola tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibeyle sağladığı destekle alınan tohumlar Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile diğer yetkililerin de katıldığı programda çiftçilere teslim edildi.

Mutfaklarda bitkisel yağ olarak tüketildiği gibi biyoyakıt olarak da kullanılan kanolanın üretiminin yaygınlaştırılmasına çalışıldığını belirten Vali Doruk, “Bu projeyle nadas alanlarının doğru uygulamayla tarımsal üretime kazandırılması, üreticilerimizin gelirinin artırılması, alternatif yağlı tohumlu bitki yetiştiriciliğinin ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında tek motorlu uçak düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
KFOR Komutanı: Kosova'ya ilave birlikler konuşlanacak
15:57
Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü
15:55
Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek
15:53
Scholz: AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerekiyor
15:49
AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı
16:05
Terör örgütü PKK hedefleri böyle vuruluyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ