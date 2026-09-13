Açık 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.09.2026 14:36

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü yarın Ankara'da düzenlenecek tören nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" nedeniyle, saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak."

ETİKETLER
Ankara Trafik
Sıradaki Haber
Mersin Limanı'nda 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Bakan Fidan: Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yılda büyük bir ivme kazandı
15:00
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 dereceye kadar azalacak
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
13:27
Anthropic'ten istifa eden Coxon, yapay zeka çalışanlarının teknolojideki hızlı ilerlemeden korktuklarını söyledi
13:16
Yerli üretim hedefi: Kimlik ve pasaport çipleri Türkiye'de üretilecek
Havacılık festivali gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu
Havacılık festivali gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu
FOTO FOKUS
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ