Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü yarın Ankara'da düzenlenecek tören nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" nedeniyle, saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak."