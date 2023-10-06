Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında tek motorlu uçak düştü

9News sitesinin haberine göre, Avustralya'daki Yeni Güney Galler (NWS) eyaleti Başkomiseri Cath Bradbury, uçakta kaç kişinin bulunduğu, kazanın nedeni ve kimlik tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bradbury, Canberra yakınlarında düştükten sonra yangın çıkan tek motorlu uçakta kurtulan olmadığını kaydetti.

Uçağın enkazının, eyaletin Southern Tablelands bölgesindeki Gundaroo köyündeki bir arazide yerel saatle 15.00'den sonra bulunduğu bildirildi.

Haberde, 5 kişilik "Cirrus SR22" tipi uçağın Canberra Havaalanı'ndan 14.30 sularında havalandığı bilgisi paylaşıldı.