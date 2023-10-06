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Güncel
AA 06.10.2023 15:00

Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 6 Ekim'den itibaren 10 gün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 10 gün boyunca yasaklanmıştır."

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