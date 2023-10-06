Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.10.2023 15:37

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, başkentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından FETÖ'nün deşifresine ve örgütün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan firari Selat Ak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip çalışmaları sonucunda 7 yıldır firari olan Selat Ak, ikametine yakın adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele Ankara
Sıradaki Haber
Gaziler TCG Anadolu gemisini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
KFOR Komutanı: Kosova'ya ilave birlikler konuşlanacak
15:57
Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü
15:55
Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek
15:53
Scholz: AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerekiyor
15:49
AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı
16:05
Terör örgütü PKK hedefleri böyle vuruluyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ