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Güncel
AA 06.10.2023 15:21

Edirne'de 776 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 776 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 776 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, asayiş şube müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve komando timlerinin katılımıyla hava destekli düzensiz göçle mücadele denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda bir haftada yapılan denetimlerde 776 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde 30 şüpheli de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 22 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne Düzensiz Göçmenler
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