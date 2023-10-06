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Güncel
İHA 06.10.2023 14:34

AB Konseyi Başkanı Michel: Aliyev ve Paşinyan görüşmeyi kabul etti

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantı için İspanya'nın Granada kentinde bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda Brüksel'de görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Michel: Aliyev ve Paşinyan görüşmeyi kabul etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde dün 44 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısının ardından 27 AB ülkesinin liderleri bugün geniş bir gündemle toplandı.

AB'nin gelecek yıllardaki önceliklerini değerlendirecek olan liderler, görüşmelerde AB'nin bir sonraki stratejik gündeminin ve 5 yıllık politika planlamasının hazırlığını yapacak.

AB liderlerinin gündeminde güvenlik, savunma, siber dayanıklılık, enerji, ekonomi, çok taraflılık, küresel ortaklıklar, göç ve AB'nin genişlemesi gibi konular yer alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda AB’nin gelecek için ne istediği, önceliklerinin ve politikasının neler olacağı gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Aliyev ve Paşinyan görüşmeyi kabul etti

Michel, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda Brüksel’de toplantı teklifini kabul ettiğini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilerleme sağlamak için çok fazla çalışacaklarını söyleyen Michel, iki ülke arasında uzlaşmaya varılması için AB’nin tüm araçlarını kullanacağını vurguladı.

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Avrupa Birliği Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev
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