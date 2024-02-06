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Güncel
AA 06.02.2024 13:42

Çorum Mecitözü ilçesinde Özel İdare Konağı kullanıma açılıyor

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bulunan Özel İdare Konağı'nın kullanıma açılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle çalışma yürütülecek.

Çorum Mecitözü ilçesinde Özel İdare Konağı kullanıma açılıyor

Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliğince, ilçedeki tarihi yapılardan olan ve uzun süredir atıl halde bulunan Özel İdare Konağı'nın değerlendirilmesi amacıyla "Mecitözü Kültür ve Sanat Konağı Projesi" hayata geçirildi.

Konağın en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğinin araştırılacağı proje, OKA'dan hibe desteği almaya hak kazandı.

Mecitözü Geliştirme ve Tanıtma Ofisince hazırlanan projenin destek protokolü, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Köse, Kaymakamlıktaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Özel İdare Konağı olarak tescillenen tarihi konağın artık Mecitözü Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet vereceğini söyledi.

OKA'ya sağladığı destekten ötürü teşekkür eden Köse, "Özelde ilçemizin, genelde ise ilimizin turizmine ve kültür hayatına katkı sağlayacak projelerimizde OKA ve benzeri kurum, kuruluş ve ajanslarla çalışmaya, ilçemize katkı sunabilecek tüm kesimlerle projeler geliştirmeye gayret edeceğiz." dedi.

İmza törenine OKA Çorum İl Koordinatörü Musa Erdal da katıldı.

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