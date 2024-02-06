Burdur'da tarım aletleri çalan şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Bozlar köyünde, K.E. isimli bir şahsın bahçesinden 1 adet 4'lü pulluk, 1 adet tambur, 1 adet patlatma ve 1 adet tesviye küreği olmak üzere toplam değeri 250 bin TL olan 4 tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat unsurları ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar sonucunda tarım aletleri Antalya'nın Korkuteli ilçesi Hacıbekar köyünde Z.A. isimli şahsın evinde ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.