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Güncel
İHA 06.02.2024 12:56

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil köprü bariyerine çarpıp ikiye bölünmesinin ardından tren rayına düştü. Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, gece 03.30 sıralarında Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mamak Köprüsü’nde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı sürüklenerek alt taraftaki tren rayına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada ağır yaralanan B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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