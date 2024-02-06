Bolu’da "Asrın Felaketi" anıldı

6 Şubat tarihinde Malatya’da görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, o anları anlattı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Bolu’da anıldı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplandı.

Saygı duruşu ve dualarla başlayan toplantıda, Bolu’dan deprem bölgesine giden yardımlar ve yapılan işler ele alındı. Bolu’dan deprem bölgesine 365 bin 233 koli gıda malzemesi, 9 bin 924 adet ısıtıcı, 1 milyon 913 bin 444 paket su, bin 904 koli sağlık malzemesi, 3.171.900 kilogram odun, 14 bin 266 adet battaniye/nevresim takımı, 170.450.000 kilogram hayvan yemi, 140 bin 695 adet kıyafet ve 20 bin 201 adet ayni yardım malzemesi gönderildi.

6 Şubat tarihinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nde Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gerçekleştirilen programda o gün yaşadıklarını anlattı. Dağdeviren, “2 dakikaya yakın bir süre ama bize çok uzun geldi. Her yer sallanıyor. 2 dakikalık süre bize sanki 1-2 saat gibi hissettirdi. Ben de eşimle evde yakalandım depreme. Aldığımız devlet terbiyesiyle, tecrübelerle benim elim ilk telsize gitti. Yolların açılması gerektiğinin, 2020 yılında Sivrice depreminde ne kadar önemli olduğunu görmüştüm. Depremlerde ilk olarak ulaşma sorunu yaşıyoruz. Ekiplere yolların açılması konusunda talimat verdi. Acil koordinasyon merkezine toplanmak üzere giderken şoförüm ağlamaya başladı. Çocuklarını düşünüyordu o sırada, bizde ilk oraya gittik. Çocuklarını sağ salim güvenli bir alana aldık. Malatya’da görev yaptığım süre boyunca yaşanan en soğuk gündü belki de. Yollar kar nedeniyle kapalıydı. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, “53 bin 500 vatandaşımızı kaybettik. 107 bin civarında vatandaşımız yaralandı. Böyle bir depremle ülke olarak karşı karşıya kaldık. Bunun ekonomik boyutu gerçekten çok fazla. Psikolojik, sosyal her türlü yönden ülkemize çok büyük darbe vurmuş oldu. Millet olarak depremin ilk anından itibaren üstesinden gelmeye başladık. Depremin ilk anından itibaren ülke olarak her türlü desteği vermeye çalıştık” diye konuştu.