Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahalleden kaçmaya çalışan ve plakası belirtilmeyen bir aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları detaylı aramalarda 18 fişek kullanıma hazır eroin ele geçirdi.

Araçta bulunan B.K. isimli şüpheliyi sorgulayan ekipler, aldıkları bilgiler üzerine aynı mahalledeki bir eve baskın düzenledi.

Dedektör polis köpeği Larissa ile yapılan aramalarda, 87 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.

B.K. gözaltına alındı, firari S.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.