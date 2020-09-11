Kaymakam Fatih Akkaya'nın da katıldığı denetimlerde ilçe merkezinde yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarda drone kullanılmaya başlandı.

Denetimlerde maske kullanmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde bugüne kadar yapılan denetimlerde 313 bin 260 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.