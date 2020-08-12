Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 üretici, 45 bin kovanda sofraları tatlandıracak Ardahan çiçek balının sağımı için gece gündüz mesai yapıyor. Mayıs yağmurları nedeniyle önemli ürün kayıpları yaşayan arıcılar, balın kilogramını 100 liradan satıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kendine özgü aromasıyla bilinen balın ilk sağımı yapılmaya başlandı. Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 üretici, 45 bin kovanda sofraları tatlandıracak balın tatlı yolculuğu için mesai yapıyor.

Arıcıların, gün içinde başladıkları ve gece geç saatlere kadar sürdürdüğü bal hasadında, körük dumanı eşliğinde toplanan peteklerin önce üstündeki sırları alınıyor.

El arabasıyla depoya taşınan peteklerin sağım makinesine konulmasıyla süzülen bal burada kavanozlara dolduruluyor.

Kalitesiyle adından söz ettiriyor

Dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arısının binden fazla bitki nektarından topladığı "Ardahan çiçek balı" kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yöreye özgü bal, bu yıl da kilogramı 100 liradan satılıyor.

"Geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş var"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, bal sağım sezonunun başladığını söyledi.

Geçen yıla göre beklenen verimi göremediklerini ifade eden Evliyaoğlu, "Geçen yıla göre çok ciddi bir düşüş var. Bu bölge bölge değişebiliyor. Bazı kovanlarda yüzde 80'e varan bir kayıp söz konusu. Bunun en büyük nedeni mayıs yağmurları. Bu yıl etkisini fazla gösteren mayıs yağmurları bala ve polene çok ciddi zara verdi." ifadelerini kullandı.

Evliyaoğlu, bal sağım sezonun kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

"Beklediğimiz verim alınmadı"

Merkeze Bağlı Çataldere köyünde arıcılık yapan Büşra Bilgin de bu sezonda balda bekledikleri verimi alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizde de istenilen verim alınmadı. Verim anlamında bölge olarak birçok noktaya göre daha iyi durumdayız. Çok mu kötü, hayır. Yani ne çok kötü ne de çok iyi. Ancak beklediğimiz verim alınmadı. Geçen yıl ortalama bir kovanda alınan bal 13 kilogram iken, bu yıl 7 kilograma kadar düştü. Bizden daha kötü olan arıcılar var. İnşallah gelecek yıl verim artar, ümidimizi yitirmiyoruz."

Bilgin, geçen yıl sarıya yakın olan bal renginin bu yıl çiçek farklılığından kaynaklı daha çok kırmızıya yakın oluştuğunu sözlerine ekledi.