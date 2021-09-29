Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cizre Kaymakamı Covid-19 aşılama faaliyetleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi
[Fotoğraf: AA]
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmaları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Tunç, beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Çağlar Karpuz ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Kamiran Elcik ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Orhan Doğan ve Sevgi caddelerini ziyaret etti.
Vatandaşlarla aşılama faaliyetleri hakkında görüşen Tunç, aşılamanın toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli unsur olduğunu belirterek, "Aşı hakkı tanımlanan ve henüz koronavirüs aşısı yaptırmayan tüm Cizreli hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.
Etiketler: Şırnak
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