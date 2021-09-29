Tunç, beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Çağlar Karpuz ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Kamiran Elcik ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Orhan Doğan ve Sevgi caddelerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla aşılama faaliyetleri hakkında görüşen Tunç, aşılamanın toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli unsur olduğunu belirterek, "Aşı hakkı tanımlanan ve henüz koronavirüs aşısı yaptırmayan tüm Cizreli hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.