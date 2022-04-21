Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde bütçe gelirleri yıllık yüzde 8,6 artışla 6,2 trilyon yuana (968,81 milyar dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 7,6, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 9,5 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,7 artışla 5,25 trilyon yuana (81,43 milyar dolar) çıktı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 8,3 artışla 6,36 trilyon yuan (986,46 milyar dolar) oldu.