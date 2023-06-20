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Güncel
AA 20.06.2023 19:04

Çiftçiler 20 bin dekar alana karpuz fidesi ekti

Türkiye'de karpuz üretiminin önemli merkezlerinden Muş'ta, yaklaşık 200 çiftçi 20 bin dekar alanda karpuz fidelerini toprakla buluşturdu.

Çiftçiler 20 bin dekar alana karpuz fidesi ekti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 çiftçinin 20 bin dekara ektiği karpuz fidelerinden 110 bin ton ürün elde edilmesinin hedeflediği belirtildi. Modern tekniklerle yapılan karpuz üretimi sonucunda dekardan 6 ton civarında ürün alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muş, karpuz hasadının yapıldığı en son iller arasında yer alıyor. Karpuzun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılması pazar sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bu yıl ilde yaklaşık 200 çiftçi tarafından 20 bin dekarda karpuz üretimi yapılacaktır. Bu da ilimize yaklaşık 440 milyon lira katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz karpuz fidelerini toprakla buluşturmaya devam etmektedir"

Merkeze bağlı Bağlar köyündeki karpuz üreticilerden Haşim Yalvarıcı, 18 işçiyle 50 dönümde karpuz fidesi ekimine başladıklarını söyledi. Dönümde 7,5 ton ürün beklediklerini kaydeden Yalvarıcı, "Ürünleri iç piyasanın yanı sıra Rusya ve Gürcistan ihraç ediyoruz. Adana başta olmak üzere birçok ilde karpuz hasadı başladı, biz ise daha yeni ekimini yapıyoruz. Bu illerde karpuz bitikten sonra Muş'ta hasada başlıyoruz. Bu açıdan Muş karpuzu iyi bir fiyatla satılıyor" diye konuştu.

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