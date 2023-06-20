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Güncel
İHA 20.06.2023 18:38

Adıyaman'da 40 noktadaki yemek dağıtımı sürüyor

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da 40 noktada yemek dağıtılıyor.

Adıyaman'da 40 noktadaki yemek dağıtımı sürüyor

Türk Kızılay, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve binlerce binanın ise yıkıldığı Adıyaman’da faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay'ın Adıyaman Ekip Başkanı Emre Aldemir, Kurban Bayramı'na hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, depremin ardından başlattıkları 40 noktada sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü ifade etti.

Aldemir, “Depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinde başladığımız sıcak yemek, sağlık, mobil duş, mobil çamaşırhane ve psikososyal hizmetlerimiz devam etmektedir. Şu an bu noktada ürettiğimiz sıcak yemeklerimiz yaklaşık 40 noktada devam etmekte olup, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle de hazırlıklarımız başlamıştır. Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarımıza bayram şekeri, çikolata, kolonya, Kurban Bayramı'nda da kurban eti dağıtımı yapılacaktır. 2023 Yılı vekaleten kurban kesimi kampanyasına vatandaşlarımızın bağışlarını bekleriz. Bağışlarını, 168 çağrı merkezi, kizilay.org.tr ve şube başkanlıklarımızın kanallarıyla kolaylıkla yapabileceklerdir” diye konuştu.

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