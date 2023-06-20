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Güncel
AA 20.06.2023 18:24

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 1-20 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 121 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 35 kök Hint keneviri, 2 tüfek ve bu tüfeğe ait 56 fişek, 6 tabanca, 25 bin 850 lira, hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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