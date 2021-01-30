Dün ülkeye ulaşan Sputnik V aşısı, virüsün ilk tespit edildiği Buleyde kentinde ilk olarak İl Sağlık Müdürü Ahmed Cemi'ye uygulandı.

Cemi'nin aşılanması sırasında Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd de hazır bulundu.

Aşı kampanyası kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı, ilk olarak Buleyde'den başlanılmasının, virüsün ilk defa görüldüğü, ilk karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent olması hasebiyle sembolik bir anlam taşıdığını söyledi.

COVID-19 İzleme Bilimsel Komitesi Başkanı Cemal Furar ise vatandaşların yüzde 80'inin aşılanmasının hedeflendiğini bu nedenle bu sürecin aylarca süreceğini dile getirdi.

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisi 29 Ocak'ta Cezayir’e ulaşmıştı.