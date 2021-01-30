Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Orhangazi-İznik kara yolunda seyreden Tamer Gülçay idaresindeki tanker, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan ulaşım, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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