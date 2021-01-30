Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da gönüllü gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, kar yağışıyla beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtma kararı aldı.
Sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için harekete geçen gönüllü gençler, Battalgazi Belediyesinden destek istedi.Talebi olumlu karşılayan belediye ekipleri, gençlerle mahallelere gitti.
Gençler ile belediye çalışanları kent merkezi, Orduzu Mahallesi ve Turgut Özal Tabiat Parkı'nı gezdi, mamalarla hayvanları besledi.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sokak Hayvanları
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