Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının bacasında 2 şahin olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri kanaldan şahinleri kurtardı.
Koruma altına alınan şahinler, kontrollerinin ardından yeniden doğaya salınacak.
Sıradaki Haber
Bursa'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz