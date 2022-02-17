Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezaevi firarisi Afyonkarahisar'da yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Isparta'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalandı.
Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 50 suçtan kaydı bulunan ve yakın zaman önce Isparta cezaevinden firar eden 23 yaşındaki A.A'nın Dinar'daki ikametinde olduğunu belirledi.
Eve düzenlenen operasyonda şahıs, gizlendiği dolabın arkasında yakaladı.
A.A' emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Isparta
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