Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;

Konuttakine benzer ticarethane tarifesi içerisinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Konutta 210 kilovatsaatin altında yani indirimli tarife içerisinde kalanların sıyısı yüzde 64, yüzde 65 çıktı. Amacımız ve yaklaşımımız tüm ticarethaneler içerisinde de indirimli kendi sınıfındaki indirimli tarifeden yararlanacakların oranının bu seviyelerde olacak şekilde bir kademe belirlenmesi olacak.

Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi küçük işletmeler büfeler kahvehaneler gibi bunların büyük kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Amacımız 1 Mart'a kadar bu değişiklikleri tamamlayıp yetiştirmek. İndirimli tarife, muhtemelen yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak gibi gözüküyor.