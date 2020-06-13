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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.
Yayladaki çalışmaları inceleyen Kurum, yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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