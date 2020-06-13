Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşan'da devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yayla köyünden Danişment köyüne giden O.A. idaresindeki 34 TM 8450 plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.V. yaralandı. Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 16:26
- 16:15
- 16:02
- 16:00
- 15:58
Sıradaki Haber
Bursa’da trafik kazası; 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz