Çengelköy'de, 1200'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen çınarın altında yer alan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, 25 yıldır esnaflık geleneğini sürdürüyor.

Ticari bir yerden çok aile ve dostların buluşma noktası haline gelen mekanda, müşteriler dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinden aldıkları soğuk ve sıcak içeceklerle tüketebiliyor.

Uzayıp giden muhabbetlere kediler ve martıların eşlik ettiği, en gözde Boğaz manzaralarından birine sahip olan çay bahçesi 7 gün 24 saat açık kalıyor.

Çay bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği, Çengelköy'ün hatta İstanbul'un sembol mekanları arasında yer alıyor.

1970'li yıllardan beri çay bahçesi olarak kullanılıyor

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesini 1995'ten beri işleten İsmet Morgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanın 1970'li yıllardan beri çay bahçesi olarak kullanıldığını söyledi.

Morgül, Çınaraltı'nın yer aldığı caddede, börekçi, pastacı, manav, kokoreççi ve dönerci de bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbulluların, yakınlarıyla veya arkadaşlarıyla buluşup dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinden aldıkları çay, ayran ya da kahveyle tüketebilirler. Biz sadece içeçekleri bizden içmeleri şartıyla 1995'ten beri bu esnaflık geleceğini devam ettiriyoruz. Buraya Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından gelenler de oluyor. Burada insanlar sohbet edebiliyorlar. Müzik, tavla, nargile gibi şeyler yok insanlar muhabbet için geliyorlar. İnsanlar gelsin burada kendilerini bulsun, birbirleriyle sohbet etsin, toplum olarak kaynaşsın istiyoruz."

"İnsanlar kendilerini çok rahat ve huzurlu hissediyor"

Çay bahçesini bir ticarethane gibi düşünmediklerini ve insanların aileleriyle, dostlarıyla gelebildikleri bir sosyal alan olarak kurduklarını belirten Morgül, "Osmanlı'da iki tür çınar dikilmiş, biri yatay diğeri de dikey çınar. Yatay çınarlar çok fazla kalın olmaz ama uzunluğu gidebildiği kadar gider. Alttaki kökleri de aynı şekilde. Bu deniz suyunu almasına rağmen kendini besliyor. Çınar ağacının böyle bir özelliği var. Çevre esnafının sattıklarını müşteriler alıyor bize getiriyorlar. Biz de çayıyla, kahvesiyle, ayranıyla zenginleştiriyoruz. Saatlerce oturabiliyorlar. Çok güzel bir ortam oluştu, aile ortamı var burada. İnsanlar bu aile ortamında kendilerini çok rahat ve huzurlu hissediyor. Gecenin 3'üne, 5'ine kadar buraya gelip kahve içebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Morgül, 1970'li yıllardan beri insanların burayı bir toplanma ve muhabbet etme mekanı olarak kullandığını vurgulayarak, "İsmet Özel'den Bahri Zengin'e kadar burada birçok önemli şahsiyet ders yapar, muhabbet ederlerdi. Burada sohbetleri olurdu. Burası onlar için ideal bir yerdi. Bugün de bu muhabbet halkalarını devam ettirenler var." diye konuştu.