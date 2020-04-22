Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ön safta mücadele veren sağlık çalışanları, görev başındayken çektikleri videolarla çocukların bayramını kutlayarak "evde kal" mesajı verdi.

Hava ambulansı pistinde ve Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Kulesi Pandemi Servisi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, çektikleri videoda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın." ifadelerini kullandı.