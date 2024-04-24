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Güncel
AA 24.04.2024 14:42

Çekerek'te kuzu ve oğlak küpeleme çalışmasına başlandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bu yıl doğan kuzu ve oğlaklar için kayıt ve küpeleme çalışması başlatıldı.

Çekerek'te kuzu ve oğlak küpeleme çalışmasına başlandı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, 2024 yılı kuzu ve oğlak küpeleme ve aşılama çalışmasına Çeltek köyünde başladıklarını belirtti.

Bu yıl anaç koyun, keçi destekleme modeli yerine küpelenen ve aşıları yapılan kuzu ve oğlaklara destekleme ödemesi yapılmasının planlandığını belirten Saltık, "Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için önlem alıyoruz. Kuzu ve oğlakların küpelenmeden satılmaması büyük önem taşımaktadır. Küpeleme işlemi tamamlandığında hayvan sahipleri destekleme ödemelerinden tam olarak faydalanabilecekler ve sektörde daha sağlıklı bir yapı oluşacak." dedi.

Saltık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, köydeki küpeleme ve aşılama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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