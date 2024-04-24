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Güncel
İHA 24.04.2024 14:35

Hakkari Derecik'te köylülerin bağ çapalama mesaisi başladı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların bahar ayıyla birlikte imece usulü bağ çapalama mesaisi başladı.

Hakkari Derecik'te köylülerin bağ çapalama mesaisi başladı
[Fotograf: İHA]

Hakkari'deki Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde bahar ayının gelmesiyle üzüm bağlarında çapalama çalışmaları başladı.

Köylüler, hergün kazma ve küreklerle bir vatandaşın bağını çapalamaya çalışıyor. İmece usulü yapılan çalışmalar bağ bakımı bitinceye kadar devam ediyor.

Günlerdir bağ kazdıklarını söyleyen Ökkeş Tuğan, "Her gün yardım ediyoruz akrabalarımıza. Bu yüzden çabuk bitiyor. Biz çiftçiler her yıl imece usulü olarak çalışıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alanda makinalar giremediği için bizler kendi imkanlarımızla bağ ve bahçelerinizi eşeliyoruz. Tarım alanlarımız çok engebeli olduğu, imece usulüyle yaptığımız çalışmalar kazma ve kürek gibi tarımsal aletlerle çalışıyoruz’’ dedi.

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