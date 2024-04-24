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Güncel
DHA 24.04.2024 14:19

Kırşehir'de bir vatandaşı bıçakla gasbeden 2 şahıs tutuklandı

Kırşehir'de bir vatandaşın motosikletini bıçak zoruyla gasp eden 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de bir vatandaşı bıçakla gasbeden 2 şahıs tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Kışehir'de Bağbaşı Mahallesi'nde olan olayda kimliği belirsiz kişiler motosikletli bir kişinin önünü kesti ve motosikletini bıçak zoruyla gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet sahibinin polis ekiplerine ihbarda bulunmasıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kamera kayıtları sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine baskın düzenledi.

İki şüpheli S.C. ve A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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