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Güncel
AA 24.04.2024 14:22

Burdur'da trafik polisleri 23 Nisan'da engelli genci polis aracıyla gezdirdi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekibi, polise sevgi gösterisinde bulunan işitme ve bedensel engelli genci polis aracıyla gezdirdi.

Burdur'da trafik polisleri 23 Nisan'da engelli genci polis aracıyla gezdirdi
[Fotograf: AA]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni izlemek için babasıyla Cumhuriyet Meydanı'na giden engelli Cem Özen, alanda bekleyen trafik aracını görünce yanlarına gidip sevgi gösterisinde bulundu.

Bu duruma kayıtsız kalamayan trafik polisleri, Özen'i polis aracına bindirdi. Trafik ekibi aracıyla Özen'i kentte bir süre gezdirdi. Özen'in yaşadığı sevinç ise polis ekiplerince cep telefon kamerasınca kaydedildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü de görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özen'in babası Özcan Özen, Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek oğlunun çok mutlu olduğunu belirtti.

Oğlunun her zaman polis araçlarını görünce heyecanlandığını ve selam verdiğini dile getiren Özen, "23 Nisan'da oğlum için unutulmaz bir anı oldu, biz de görüntüyü sosyal medyada görünce duygulandık. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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