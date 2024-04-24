Burdur'da kaybolmaya yüz tutan gelenek: 'Muhabbet Geceleri'

Burdur'da 45 yıldır sipsi yapımı ve icrasını yapan, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü' alan Mehmet Bedel, İnönü Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık iki katlı ahşap evde 'Muhabbet Geceleri' geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Bedel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile Kültür Evi olarak orijinaline uygun şekilde restore ettirdiği evde şehir dışından gelenlere Muhabbet Geceleri etkinliği düzenliyor.

"Bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz"

Mehmet Bedel önceki yıllarda evlerde yapılan Muhabbet Geceleri geleneğini hem tanıtıyor hem de yaşatıyor. Bu kültürün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyleyen Mehmet Bedel, Muhabbet Geceleri geleneğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Bedel, "Muhabbet Geceleri 50- 60 yıl önce köylerde, evlerde gençler arasında yapılan müzikli bir eğlenceydi ama bu artık unutulmaya başladı. Son yıllarda yapan yok. Bize bu konuda bazı talepler oldu. Tur firmalarından da talep geldi, bunu başlattık. Bunu devamlı yapmak istiyoruz. Restore ettiğim konakta Aziziye köyünün Muhabbet Geceleri'ni ayda bir burada yapmaya çalışacağız" dedi.