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Güncel
AA 24.04.2024 14:03

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerine devam ediyor
[Fotograf: AA]

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü. 

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Gülbahar Teker, yıllarca sürse de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz"

Tek isteklerinin evlatlarının dönmesi olduğunu vurgulayan Teker, "Biz onlardan korkmuyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık anneler ve babaların ağladığı. Onların çocukları nerede, bizim çocuklar nerede. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz."

Baba Şemsettin Özcan da 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü söylerken sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı verinceye kadar onların yakasını bırakmayacağız. Oğlumdan 7 yıldır hiç haber alamadım. Sizin çocuğunuz bir gün eve gelmese ne yaparsınız. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz."

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