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Güncel
AA 24.04.2024 13:53

Tokat'ta emekli ziraat mühendisi serasında fidan aşılaması yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli ziraat mühendisi Kayhan Argun, Türk fındığı fidanlarına aşılama yaparak satıyor.

Tokat'ta emekli ziraat mühendisi serasında fidan aşılaması yapıyor
[Fotograf: AA]

Tokat'ın Niksar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden emekli olan ziraat mühendisi Kayhan Argun fide ve fidan yetiştiriciliği için sera kurdu. Serasında Türk fındığı fidanlarına aşılama yapan ve bu fidanları satan Argun şöyle konuştu:

"Ceviz ve fındık fidanları üretiyorum. Yabani cevizlere Amerikan chandler ve Fransız çeşidini aşılıyoruz. Bir de Türk fındığını, ağaç usulü olan fındığı aşılıyoruz. Geçen yıl yaptık, aşı gayet başarılı. Türkiye'de bunu yapan üç kişiden birisiyiz. İzmir Ödemiş'te, Düzce'de ve Tokat Niksar'da biz varız."

Tokat'ta emekli ziraat mühendisi serasında fidan aşılaması yapıyor

Aşılama yapıldıktan sonra verimin güzel olduğunu vurgulayan Argun, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bahçeleme dediğimiz ışkın alma yok bunda. Bu fındık, direkt ağaç oluyor, üstten dallanıyor. Kök yapısı diğerinden çok farklı. Artık ocak usulü fındıkçılıktan ağaç usulü fındıkçılığa geçiliyor. Makineli tarıma, silkelemeye, budamaya, toplamaya uygun. Talep çok fazla. Aşılama mevsimi Şubat 20'den Nisan 20'sine kadar süren bir zaman. Biz kalem aşısı yapıyoruz. Mevsimlik aşılamamız 5 bin adet."

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