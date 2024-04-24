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Güncel
AA 24.04.2024 13:55

"1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı

Zonguldak'ta farklı disiplinleri iletişim zemininde buluşturmayı hedefleyen "1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

"1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı
[Fotograf: AA]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Aslan Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılışta yaptığı konuşmada, iletişim kavramının insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu söyledi.

"1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu" başladı

İletişim fakültelerinde verilen eğitimin en belirgin özelliklerinden birinin, disiplinler arası bir yapıya sahip olması olduğunu söyleyen Özölçer, "İnsanlık tarihiyle yaşıt olan iletişim kavramı, uygarlıkların oluşmasında ve bilginin nesiller boyunca aktarılmasında şüphesiz ki en önemli araçtır" dedi.

"Dönüşümün gereklerini en iyi şekilde anlaşılması gerekmektedir"

Özölçer, iletişimin, bireylere sosyal kişilik kazandırmasının yanı sıra bilginin ve kültürün aktarılması gibi pek çok işi yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda ekonomi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda yaşanan toplumsal gelişmeler ve küresel etkiler meydana getiren deneyimler, iletişim ve iletişim çalışmalarının önemini daha da belirgin hale getirmiştir. 21. yüzyılda yaşanan dijital dönüşümler bir yandan iletişim eğitiminde ciddi değişimler gerektirmekteyken diğer yandan iletişim alanında faaliyet gösteren tarafların bu dönüşümün gereklerini en iyi şekilde anlamasını ve uygulamalarına yansıtmasını zorunlu kılmaktadır."

"Çözüm yolu iletişim"

Zonguldak BEÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe de iletişimin paylaşmak, öğrenmek, sosyalleşmek gibi birçok konuda var olmanın anahtarı olduğunu söyleyerek, "Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde en ufak bir konuda dahi bir sorun ve çatışma varsa nedeni en temelde iletişime dayanmakta ve çözüm yolu da dolayısıyla iletişimden geçmektedir" diye konuştu.

Çeştepe, iletişimin multidisipliner bir alan haline geldiğini ve iletişime dair çalışmaların hız kazandığını sözlerine ekledi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tuğba Akdal ise sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sempozyum oturumlarla devam etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde konuşmacıları katılımıyla farklı disiplinleri iletişim zemininde buluşturan sempozyum, 26 Nisan'da sona erecek.

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