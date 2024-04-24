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Güncel
AA 24.04.2024 14:28

Sarıkamış'ta "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Sarıkamış'ta "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından Hükümet Konağı önündeki tören alanında bu sene 4'üncüsü düzenlen "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği"nde, aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

Etkinlikte, ayrıca çocukların yüzlerine çeşitli şekillerle boyama yapıldı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç da geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğini bu senede devam ettirttiklerini anlattı.

Velilerden Bayram Öncü ise çocuklarla güzel, eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uçurtma şenliği, Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle sona erdi.

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