Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatılarda 2 metrelik sarkıtlar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Bilecik ve ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kentte tuzlama çalışmalarını sürdürürken gizli buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuldu.
Bilecik´te soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde daha fazla hissediliyor.
Pazaryeri ilçesine bağlı 1057 rakımlı Karadede köyünde aralıklarla kar yağışı etkili olurken bazı evlerin çatılarında ise 2 metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.
Kentte il özel idaresi ve belediye ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezinde polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarıyor.
Etiketler: Bilecik Buzlanma Kar Yağışı
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