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Çarşamba'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çarşamba'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Samsun, Çarşamba ilçesinde,Yaşar Toraman idaresindeki Çarşamba Belediyesine ait 55 GU 288 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan evin bahçesine girerek ağaca çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yaşar Toraman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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