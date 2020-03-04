Firma çalışanları, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Yaklaşık 150 araçlık konvoy korna çalarak Bor yolu istikametinden gelerek, şehir merkezi boyunca tur attı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Asım Acar, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Yüreklerinin Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikle çarptığını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Türk ordusunun başarısı için millet olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koymalıyız. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."