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Güncel
DHA 17.11.2023 09:50

Caretta caretta 'Lara'yı 195 bin kişi izledi

Antalya'da bitkin halde sahile vurup, tedavisi sonrası denize bırakılan 'Lara' adı verilen caretta caretta, 15 ayda 3 bin kilometre yol katetti. 195 bin kişi, 'Lara'nın rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

Caretta caretta 'Lara'yı 195 bin kişi izledi

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde 2020 yılında sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) gözetim altına alındı.

İncelemede 30 yaşında olduğu tespit edilen deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz belirlendi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.

1,5 yıl süren tedavinin ardından 'Lara' adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine uydu cihazı takılarak 2022 yılının temmuz ayında denizle buluşturuldu.

Uydudan takip edilen 'Lara', 15 ayda 3 bin kilometre yol katetti. Mısır'da olan 'Lara'nın rotasını gösteren harita ise 195 bin kişi tarafından izlendi.

Caretta caretta 'Lara'yı 195 bin kişi izledi

"Lara" için yuva beklentisi

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Deniz kaplumbağaları kışı genellikle ılıman denizlerdeki kıyılarda geçirirken; bir kısmı açık denizi kullanabiliyor. Yaz döneminde besinin daha kolay olduğu kıyı bölgelerinde geçirdikten sonra kışa doğru açık denize doğru yol alması; 'Lara'nın kış dönemini açık denizde geçiren kaplumbağalardan olduğu fikrini bize veriyor. Deniz kaplumbağalarının 2 ila 3 yılda bir yuva yaptığını ve uzun bir tedavi sürecini de düşünürsek, 'Lara'nın tekrar yuva yapacak kadar güçlenmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu kadar çaba ve desteğin ardından bizim için en büyük başarı; 'Lara'yı Türkiye'de bir kumsalda tekrar yuva yaparken tespit etmek olacaktır" dedi.

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