Sivas'ta yeni jeotermal sera için çalışma başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 24 kilometre mesafedeki domates üretimi gerçekleştiren 36 dekar kapalı alanda üretim yapan jeotermal cam seranın ardından yeni bir jeotermal sera kurulacak.

Yukarı Yıldızlı köyünde yapımına başlanılan ve jeotermal enerji ile üretim yapılacak cam sera, 41 dekar kapalı alandan oluşacak.

Alanda incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, şehirdeki jeotermal suyun seralarda kullanılarak üretime dönüşmeye devam ettiğini belirtti.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde daha önce 36 dekar kapalı alanda cam serada üretime başlayan bir şirketin bulunduğunu ve ürünlerini ihraç ettiğini anımsatan Yıldız, "Aynı bölgede Yukarı Yıldızlı köyünde şimdi ise başka bir girişimcimiz 41 dekar kapalı alanıyla yeni bir jeotermal cam teras kurmak için çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.

Jeotermal suyun turizm ve sağlık alanlarının ardından tarımsal alanda da kullanımının yaygınlaştığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sera jeotermal kaynağın ısısından faydalanacak ve bunu da ekonomiye dönüştürmüş olacak. Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle kenti kalkındırabilmek için çalışan üreticilerimizin her zaman yanında ve destekçileriyiz. Bu ve buna benzer projeler Sivas'a seracılık anlamında vizyon katacak. Şehrimize, ülkemize katma değer üretecek tarımsal ve hayvansal üretim alanları kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"