Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.11.2023 09:13

Sivas'ta yeni jeotermal sera için çalışma başlatıldı

Sivas'ta 41 dekarda yeni bir jeotermal sera kurulumu için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ta yeni jeotermal sera için çalışma başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 24 kilometre mesafedeki domates üretimi gerçekleştiren 36 dekar kapalı alanda üretim yapan jeotermal cam seranın ardından yeni bir jeotermal sera kurulacak.

Yukarı Yıldızlı köyünde yapımına başlanılan ve jeotermal enerji ile üretim yapılacak cam sera, 41 dekar kapalı alandan oluşacak.

Alanda incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, şehirdeki jeotermal suyun seralarda kullanılarak üretime dönüşmeye devam ettiğini belirtti.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde daha önce 36 dekar kapalı alanda cam serada üretime başlayan bir şirketin bulunduğunu ve ürünlerini ihraç ettiğini anımsatan Yıldız, "Aynı bölgede Yukarı Yıldızlı köyünde şimdi ise başka bir girişimcimiz 41 dekar kapalı alanıyla yeni bir jeotermal cam teras kurmak için çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.

Jeotermal suyun turizm ve sağlık alanlarının ardından tarımsal alanda da kullanımının yaygınlaştığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sera jeotermal kaynağın ısısından faydalanacak ve bunu da ekonomiye dönüştürmüş olacak. Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle kenti kalkındırabilmek için çalışan üreticilerimizin her zaman yanında ve destekçileriyiz. Bu ve buna benzer projeler Sivas'a seracılık anlamında vizyon katacak. Şehrimize, ülkemize katma değer üretecek tarımsal ve hayvansal üretim alanları kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
ABD yönetimi, Şifa Hastanesi baskısında İsrail'e desteğini sürdürüyor
09:33
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz
09:19
Küresel piyasalar veri takvimine odaklandı
09:18
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
09:16
Myanmar'da 5,7 büyüklüğünde deprem
09:06
Balıkesir'de aranan 10 şüpheli yakalandı
Güney Kore'de Filistin'e destek eylemi düzenlendi
Güney Kore'de Filistin'e destek eylemi düzenlendi
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta depo yangını
Esenyurt'ta depo yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ