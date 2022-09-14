Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Ahilik bunun bu coğrafyadaki en güzel örneklerinden biri. Toplumun, çarşının, esnafın, ticaret erbabının kendi dinamiği, geçmişten günümüze farklı formlara bürünmüş olsa da devam eden bir gelenek. Ahilik örfüne, adet ve geleneğine uygun olarak esnaflığını, ticaretini yapan tüm ticaret erbabına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah bu geleneği bu adeti bu doğruluğu ve dürüstlüğü gelecek nesillere aktarabiliriz. Bu uğurda bizler de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konferansın ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin "Ahilik" yiyatro gösterisi sahnelendi.

Programın sonunda, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından, yılın ahisi seçilen esnaf Burhan Çalışkan'a plaket verildi.