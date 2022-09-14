Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu.
"L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi.
Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bülent K. olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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