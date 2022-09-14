"L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent K. olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.