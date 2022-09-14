Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tatbikat yapan kurumda verilen eğitimlerin seviyesini, bilgilerin pekiştirilmesi, personelin acil durumlardaki halihazır durumu ve varsa eksiklik ve ihtiyaçların belirlenmesi sağlandı.

Aynı zamanda, Çanakkale’nin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesi tespit edilirken, 9 Eylül itibariyle Çanakkale genelinde tüm okullarda, hastanelerde, havaalanlarında, resmi ve özel kurum kuruluşlarda toplam 570 tatbikat gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Her ay tatbikat eğitim yapılacak

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise her ay tatbikat eğitim yapılacak kurum ve kuruluşların belirlendiği belirtildi.

Eylül ayında Çanakkale genelinde tüm otobüs terminallerinde, Ekim ayında apartman ve sitelerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenleyeceği tüm spor müsabakalarında, Kasım ayında il ve ilçe adliyelerinde ve açık kapalı tüm ceza ve tevkif evlerinde, Aralık ayında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve üniversiteye bağlı yerleşkelerde, il ve ilçe kütüphanelerinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında eğitim ve tatbikatlar düzenleneceği açıklandı.