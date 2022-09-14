Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kesim yapan orman işçisi Yaşar Sarıcı'nın üzerine kestiği ağaç devrildi.
Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerİ, Sarıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıcı'nın cenazesi Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: İş Kazaları Kastamonu
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